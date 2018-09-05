Quick Sigorta iki ayrı noktada motosiklet festivaline sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, bu hafta sonu iki ayrı noktada motosiklet festivaline sponsor olarak katılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6-9 Eylül'de Gökçeada ve Silivri'de yapılacak her iki festivale de sponsor olarak katılacak olan Quick Sigorta, motosiklet kullanıcılarına ürünlerini tanıtıp, VR Denge Yarışması ile hediyeler verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, aynı tarihlerde düzenlenecek her iki fuarda da yer alacaklarını belirtti.

Yaşar, şunları kaydetti:

"Motosiklet sürücüleri ile her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu etkinliklerde amacımız sadece kendimiz tanıtmak değil. Motosiklet dünyasında zaten kısa sürede iyi bir bilinirlik düzeyine ulaştık. Piyasada arz sıkıntısı olduğu zamanda sürücülerin yanında yer aldık ve gerekli desteği sağladık. Oldukça faydalı asistans paketimiz büyük ilgi çekti. Mobil uygulamamız ile nerede ve ne zaman olursa olsun acil sağlık desteği ve ambulans hizmeti sunduk. Onların hayatını kolaylaştıracak ürünler üzerinde sürekli çalışıyoruz. Tüm motosiklet sevdalılarını festivallere bekliyoruz."