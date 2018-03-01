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QNB Finansbank'tan yeni kredi kampanyası

- QNB Finansbank, yeni reklam filmi ile desteklenen ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 48 aya varan vade seçenekleri ve günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin lira ihtiyaç kredisi sunuyor

01 Mart 2018 Perşembe 14:58
QNB Finansbank'tan yeni kredi kampanyası
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İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin lira ihtiyaç kredisini 48 aya kadar vade seçeneği ile arz ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, yeni reklam filmi ile desteklenen ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 48 aya varan vade seçenekleri ve günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin lira ihtiyaç kredisi sunuyor.

"Finansçı tüm gücüyle yanınızda" söylemi ile sunulan kampanyadan yararlanmak isteyen tüketiciler QNB Finansbank Cep Şubesinden ya da www.qnbfinansbank.com adresinden başvurularını yapabiliyor.

QNB Finansbank tarafından sunulan avantajlı kredi kampanyası 14 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

Anahtar Kelimeler:
QNB Finansbank
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