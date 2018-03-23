İSTANBUL(AA) - QNB Finansbank, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına destek olmak için Kristal Kule’nin yanı sıra diğer binalarındaki tüm dekoratif aydınlatmalarını 24 Mart 20.30’da bir saat kapatıyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 2007 yılında başlattığı dünyanın en büyük çevre hareketlerinden biri sayılan Dünya Saati eylemi, bu yıl 12 yaşında.

Dünya üzerinde birçok ülkede anıtsal yapılar, kurum binaları, evlerin ışıkları bu sene 24 Mart 2017 Cumartesi günü saat 20.30 ile 21.30 saatleri arasında kapatılacak. Dünya çapında milyonlarca insan, anıt ve iş yerinin, bir saatini ışıklarını söndürmek, etkinliklere ev sahipliği yapmak ve iklim değişikliği için sesini yükseltmeye ayırdığı bu güne, QNB Finansbank da Kristal Kule'nin yanı sıra diğer binalarındaki tüm dekoratif aydınlatmalarını bir saatliğine kapatarak destek olacak. Türkiye’de iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditlere dikkat çekilecek.



Bu yılki sloganları, "Dünya Saati"nde dünyaya bağlan" olan WWF, insanlardan 24 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 arasında ışıklarını kapatıp dünyayla olan ilişkilerini düşünmelerini, biyolojik çeşitlilik ve tehditleri, küresel iklim değişikliğinin etkileri üzerine konuşmalarını ve bugüne dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlemelerini istiyor.

Geçtiğimiz yıl, 187 ülkenin katıldığı etkinlikte 3 binden fazla kurum ışıklarını söndürdü. Bu yıl, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye camileri gibi pek çok yapının ışıkları bir saatliğine söndürülerek iklim değişikliğine dikkat çekilecek.

