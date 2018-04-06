QNB Finansbank'tan “Bi’ Küçük Mola” projesi

AYDIN (AA) - QNB Finansbank desteğiyle hayata geçirilen “Bi’ Küçük Mola” projesi kapsamında Nazilli ilçesindeki Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde bir mola odası açıldı.

Nazilli'deki Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde öğrenim gören zihinsel engelli öğrencilerin, stres altına girdikleri ve heyecanlandıkları zamanlarda artan duygu durumlarını normal seviyeye indirmek için hayata geçirilen proje kapsamında "Bi’ Küçük Mola" adıyla oda kuruldu.

Odanın açılışı Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, QNB Finansbank Bölge Müdürü Sahir Aslan ile QNB Finansbank Nazilli Şube Müdürü Ahmet Sami Tütüncü tarafından gerçekleştirildi.

- "Mutluluk verici bir sonuç"

Gazetecilere açıklama yapan QNB Finansbank Nazilli Şubesi Tarım Bankacılığı Portföy Yöneticisi Cemgil Yüksel, "Okul çalışanlarının verdiği bilgilere göre çocukların duygu geçişleri için harcadıkları süre; Bi’ Küçük Mola Projesi’nin hayata geçmeden önce 13 dakikayken, bu oda sayesinde bu süre 5 dakikaya indi. Bu, bizler için gerçekten mutluluk verici bir sonuç.” dedi.

Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Ali İhsan Şahin de özel eğitim gereken çocuklar hakında farkındalık yaratılması ve özel sektörün bu eğitimlere destek vermesinin önemine değinerek projenin tüm kuruluşlara örnek olmasını amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında odaya, zaman takibi için kamera ve saat, çocukların odada geçirdikleri vaktin daha verimli geçirmeleri için özel eğitim materyalleri, çocukların dış etkenlerden zarar görmemesi için yumuşak duvar korumaları ve zemine sünger yerleştirildiği belirtildi.