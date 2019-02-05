QNB Finansbank'tan 2,4 milyar TL kar

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın 2018 yılı net dönem karı 2 milyar 410 milyon lira oldu.

Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank'ın Türkiye'deki iştiraki QNB Finansbank, 2018 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre bankanın aktif toplamı yıllık bazda yüzde 25 artarak 157 milyar 416 milyon liraya yükseldi.

Bankanın canlı kredileri yüzde 16 artarak 95 milyar 295 milyon liraya, müşteri mevduatı yüzde 28 oranında artarak 83 milyar 413 milyon liraya ulaştı.

Toplam özkaynakları aynı dönemde yüzde 20 artışla 14 milyar 572 milyon liraya yükselen bankanın,2018 yıl sonu itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15,42 olarak gerçekleşti.





- "Türkiye ekonomisi ve sektörümüze katkımızı sürdürüyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2018 yılında ekonomide yaşanan gelişmelere karşın banka toplam aktiflerinde ve özkaynaklarında gerçekleşen artışlarla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti

Güzeloğlu, QNB Finansbank olarak, 2018 yılında da Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettiklerini, istikrarlı büyüme ve özkaynak artışı sağlamayı sürdürdüklerini bildirdi.

Mevduat tarafında, fonlama kaynaklarının güçlü artışını devam ettirdiğini belirten Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank’ın ana hissedarı, Türkiye'de en yüksek kredi derecelendirme notuna sahip uluslararası banka konumundaki QNB'nin gücü, bankamızın sağlam yapısı ile Türkiye ekonomisi ve sektörümüze katkımızı sürdürüyoruz. 2018 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlamak amacı ile yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ettik. QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller sosyal sorumluluk platformumuzla çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüzbinlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz."