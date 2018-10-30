QNB Finansbank'tan 1,7 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, bu yılın 9 ayında 1 milyar 749 milyon TL net dönem kârı elde etti.

QNB Finansbank 9 aylık finansal sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Buna göre banka 2018'in 9 ayında da kurumsal krediler, proje finansmanı ve KOBİ kredileri ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

Bankanın toplam aktifleri eylül sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 44 artarak 180 milyar 876 milyon TL'ye ulaştı. Canlı krediler yıl sonuna göre yüzde 25 artarak 101 milyar 955 milyon TL'ye, müşteri mevduatı ise yüzde 33 yükselişle 86 milyar 575 milyon TL'ye çıktı. QNB Finansbank'ın net dönem kârı 1 milyar 749 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank’ın toplam öz kaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 15 artarak 14 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın eylül sonu itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 16 oldu.





- "Tüm sektörlere yönelik olarak güçlü yatırımcı kitlelerine ulaştık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, yılın 9 ayında fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek tüm sektörlere yönelik olarak güçlü yatırımcı kitlelerine ulaştıklarını belirtti.

Güzeloğlu, QNB Finansbank olarak, ocak-eylül döneminde Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Mevduat tarafında, fonlama kaynaklarının güçlü artışını sürdürdüğünün altını çizen Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank'ın ana hissedarı, Türkiye'de en yüksek kredi derecelendirme notuna sahip uluslararası banka konumundaki QNB'nin (Qatar National Bank) gücü ve sağlam yapımız ile sektöre katkımızı her geçen gün artırarak sürdürüyoruz. 2018 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlamak amacı ile yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller platformumuzla çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüzbinlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz."