QNB Finansbank ve n11pro iş birliğiyle yeni dönem

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank ile n11pro iş birliği yaparak, işletmelerin toptan alışverişinde, e-ticarette de vadeli ödeme sistemini devreye soktu.

QNB Finansbank ve n11pro'dan yapılan ortak açıklamaya göre, QNB Finansbank, işini büyütmek, kazanç sağlamak isteyen tüm firmalara ödeme ve tahsilat alanında çözümler sunmaya devam ediyor.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) sayesinde mal ve hizmet alan firmalar, n11pro bünyesinde yaptıkları alışverişler için kısa süreli finansman sağlıyor.

Banka, n11.com'un şirketler için toptan alışveriş platformu n11pro üzerinden alım yapacak işletmelere, "vadeli ödeme" seçeneği olan DBS'yi sunuyor. Toptan alım-satım yapılabilen geniş kapsamlı platform n11pro sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında küçükten büyüğe her sektörden tedarikçiye kolayca ulaşabilen firmalar, alımlarını DBS ile yapabiliyorlar.

QNB Finansbank’ın sunduğu bu ürün sayesinde n11pro üzerinden alınan ödemeler vade tarihinde alıcı hesabından otomatik olarak tahsil edilerek n11pro hesabına alacak olarak geçiyor. Hesapta yeterli bakiye olmaması durumunda alıcıya tahsis edilmiş DBS limiti dahilinde kredi kullandırılarak hesaptan tahsilat yapılıyor.

QNB Finansbank’ın sunduğu ödeme kolaylıklardan biri olan DBS sayesinde mal ve hizmet alan firmalar, n11pro bünyesinde yaptıkları alışverişler için kısa süreli finansman sağlıyor.



