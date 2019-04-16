QNB Finansbank, üniversitelilerin en çok çalışmak istediği banka oldu

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, "En Gözde Şirketler Araştırması"nda üniversite öğrencilerinin en çok çalışmak istediği banka oldu.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, yeni yeteneklerin kazanılması, geliştirilmesi ve banka bünyesinde tutulması yoluyla bankanın sürdürülebilir bir gelişim içinde olmasını sağlamak amacıyla insan kaynakları politikasını şekillendiren QNB Finansbank, Realta Danışmanlık tarafından düzenlenen "En Gözde Şirketler Araştırması"nda üniversite öğrencilerinin en çok çalışmak istediği finans şirketleri arasında 4. kez zirvede yer aldı.

Bu yıl araştırmaya 113 üniversiteden yaklaşık 200 bin öğrenci katılım gösterdi. Araştırmada QNB Finansbank 2014, 2015 ve 2018 yıllarında da birincilik elde etmişti.





- "Hedef kitlemizi doğru anladığımızın bir göstergesi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, en çok çalışılmak istenen banka olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Banka olarak, henüz aday aşamasında hedef kitlemizi tanımaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da birincilik elde ettiğimiz En Gözde Şirketler Araştırması’nda 2019 yılında da üniversite öğrencileri arasında en çok çalışılmak istenen banka olduk. Bu da hedef kitlemizi doğru anladığımızın ve kendimizi ne kadar iyi tanıttığımızın bir göstergesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

QNB Finansbank’ta, üniversite öğrencilerinin kariyer tercihlerine yönelik araştırmalar yapılıyor ve sonuçlarına göre üniversite ve sosyal medya faaliyetleri gerçekleştiriliyor.



