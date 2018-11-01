QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı, Anadolu'da

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Aydın'da yer alan Tales Matematik Müzesi'nin materyallerinin örneklerini taşıyan gezici tırı tüm Türkiye'de dolaştırmak üzere proje başlattı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformu ile çocukları geleceğe hazırlamak felsefesi ile matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiren QNB Finansbank, Aydın'da yer alan Tales Matematik Müzesi'nin materyallerinin örneklerini taşıyan gezici tırı da tüm Türkiye’de dolaştırmak üzere proje başlattı.

QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı, ilk 3 durağı olan Denizli, İzmir ve Çanakkale'de şu ana kadar 10 bine yakın çocuğu ağırladı. Bu hafta Artvin ve Erzurum'da olacak gezici tır Şubat 2019'a kadar Trabzon, Erzincan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Konya, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Edirne'yi ziyaret edecek.

QNB Finansbank gezici tırın yanı sıra Tales Matematik Müzesi'nin de sponsorluğunu yürütüyor. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve Tales Matematik Müzesi Kurucusu Alp Ayaydın, Aydın'da müzede çocuklarla eğitim modüllerini deneyimledi.





- "Eğitim, sanat, kültür ve kodlama eğitimleri ile yaklaşık 380 bin çocuğun hayatına dokunduk"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, banka olarak Minik Eller Büyük Hayaller platformu kapsamında birçok kurumsal sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirerek geleceğe hazırlanan çocukların yanlarında olmayı misyon edindiklerini belirtti.

QNB Finansbank olarak 2015'ten bu yana eğitim, sanat, kültür ve kodlama eğitimleri ile yaklaşık 380 bin çocuğun hayatına dokunduklarını bildiren Güzeloğlu, "Bugün matematik konusunda çocukların deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı olacak bu projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Banka olarak, KSS projelerini, yenilikçi, yaratıcı ve analitik düşünebilen nesiller yetiştirmek ana hedefiyle seçtik. QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı'nı geleceğe hazırlanırken, daha analitik düşünebilen çocuklara yardımcı olmak amacıyla hayata geçiriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Güzeloğlu, Anadolu'da 16 ilde, 34 modül ve 5 ayrı atölye çalışmasıyla on binlerce çocukla buluşacak olan gezici tır ile çocuklara, uzay, evren, dünya, yeryüzü ve tabiatın matematik bilimiyle iç içe olduğunu anlatmaya çalışacaklarını aktardı.

Bu proje ile çocukların, matematiğin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, geometriden mimariye, trigonometriden yüzde hesaplarına kadar hayatın her alanında yer aldığını görmelerini hedeflediklerinin altını çizen Güzeloğlu, "Çocuklarımızın çeşitli atölye çalışmalarıyla uygulamalı şekilde öğrenerek hem eğlenceli vakit geçirmelerini hem de matematiğe olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Çünkü bir çocuğun hayatına dokunmanın geleceğin yenilikçi liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyor, Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Tales Matematik Müzesi, matematiği sevdiriyor"





Tales Matematik Müzesi Kurucusu Alp Ayaydın da dünyada Tales Matematik Müzesi dahil toplam 34 adet matematik müzesi bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk ve tek olan Tales Matematik Müzesi'nin 2015'ten bu yana 7'den 70'e herkese matematiği sevdirdiğini ve bu misyonun ülke sınırlarını aşarak her geçen gün kitlesini genişlettiğini ifade eden Ayaydın, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank iş birliğinde 'QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı' projesi de bizi heyecanlandıran ve QNB Finansbank ile birlikte yol almaktan keyif aldığımız bir proje. Gezici Tır'ımızda yer alan 34 modül ile ziyaretçilerimiz altın orandan dört renk problemine, açı-görüntü sayısı ilişkisinden, kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan köprüsünden perspektife, Sezar şifrelemesinden çeşitli mantıksal oyunlara kadar pek çok konuda bilgi sahibi oluyorlar. Bu proje ile amacımız 16 ilde on binlerce çocuğumuzun matematiğe dokunmasını sağlamak ve matematiğe karşı bugüne dek gelişmiş korkularının üstesinden gelmeye yardımcı olmaktır. Ülkemizin gelecekteki Cahit Arf'larını, Aziz Sancar'larını, Einstein'larını birlikte keşfedeceğiz, onların önünü açarak ülkemize değer katmalarını sağlayacağız."