PÜİS'ten bayilerin promosyon sorununa çözüm talebi

ANKARA (AA) - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasınca (PÜİS), yetkililerden bayilerin finansal promosyonlar konusunda yaşadığı sorunların çözümü istendi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ve beraberindeki heyet, akaryakıt bayilerinin sorunlarının giderilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkilileriyle temasa geçti.

EPDK Başkan Yardımcısı Hamdi Bildirici, EPDK Kurul Üyeleri Ahmet Çağrı Çiçek, Muhammed Mustafa İzgeç ile EPDK Denetim Dairesi Başkanı Yılmaz Tamer ve EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Abdullah İnce'yi ziyaret eden PÜİS heyeti, bayilerin artan finansal yüklerinin bir nebze rahatlatılması için promosyonlara genel bir düzenleme getirilmesi talebinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okumuş, şunları kaydetti:

"Akaryakıt bayilerinin kar payları bugün itibariyle brüt yüzde 4,4 seviyelerine düşmüş durumda. Bayiler, Sorumlu Müdür, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, İş Güvenliği Uzmanı gibi ek istihdam yükünün yanı sıra kredi kartı komisyonu, elektronik satışlar ve finansal promosyonlar nedeniyle önemli bir finansman yükünü de taşıyor. Bayiler bu kar payıyla bu yükleri taşıyamaz duruma geldi. Zarar eden bayiler tek tek iflaslarını açıklamaya başladı."

Okumuş, tüketicilere her gün 24 saat boyunca hizmet veren akaryakıt bayilerinin bir nebze olsun rahatlatılması için finansal promosyonlar sorununa sektörü de tüketicileri de mağdur etmeyecek bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.



