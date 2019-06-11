PTT'den "Türk Kızılay 150 yaşında" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Türk Kızılay 150 Yaşında" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket "Türk Kızılay 150 Yaşında" konulu ek değerli anma pulunu,...