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PTT'den 'Sakin Şehirler-2' konulu sürekli posta pulu
PTT AŞ tarafından Akyaka, Şavşat, Gökçeada, Mudurnu, Perşembe ve Köyceğiz görsellerine yer verilerek hazırlanan 6 değerli "Sakin Şehirler-2 Konulu Sürekli Posta Pulları" ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.
Ekonomi 23.12.2019, 12:01
ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Sakin Şehirler Konulu Sürekli Posta Pulları" serisinin devamı olarak Akyaka, Şavşat, Gökçeada, Mudurnu, Perşembe ve Köyceğiz görsellerine yer verilerek hazırlanan 6 değerli "Sakin Şehirler-2 Konulu Sürekli Posta Pulları" ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.
Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte PTT Pul Müzesi'nde "Sakin Şehirler-2 23.12.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgasının da kullandırılmasına başlandı.
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