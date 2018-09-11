PTT'den "sağlık turizmi" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - PTT tarafından "sağlık turizmi" konulu anma pulu hazırlandı.PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dünya çapında son derece önemli bir konumda bulunduğu sağlık turizmine yönelik görsellerin...