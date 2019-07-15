PTT'den "15 Temmuz" konulu özel gün zarfı

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "15 Temmuz" içerikli özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı tedavüle çıkarıldı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu gün zarfı ve...