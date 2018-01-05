ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'nin sunduğu hizmet kervanına bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, Memur-Sen ve Mehmet Akif İnan Vakfı ile yapılan iş birliğiyle "Motif Kart"ın hizmete sunulacağını bildirdi.

Bakan Arslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen PTT Hamamönü Şubesi Açılışı ve PTT- Mehmet Akif İnan Vakfı İndirimli Kart Projesi Protokol Töreni'nde yaptığı konuşmada, asırlık çınar PTT'nin son 15 yılda dünya çapında bilinir ve hizmet eder hale getirildiğini söyledi.

Arslan, PTT'nin dünyanın her yeriyle iş birliği yapan, Türkiye'nin değerlerini oralara taşıyan ve Türkiye'ye katma değer oluşturan bir kurum haline geldiğini anlattı.

e-Ticaret ile ilgili çok güzel anlaşmalar yapıldığını vurgulayan Arslan, "Bunu dünyanın her yerine yaygınlaştırıyoruz. İnsanlarımız da PTT'den aldığı binlerce hizmet karşılığında, ayda milyonlarca işlem yapan bir kuruluşla muhatap." diye konuştu.

PTT'nin sunduğu hizmet kervanına bir yenisinin daha eklendiğine işaret eden Arslan, Memur-Sen ve Mehmet Akif İnan Vakfı ile iş birliğiyle "Motif Kart"ın hizmete sunulacağını kaydetti.

Söz konusu hizmetin hem PTT'ye hem de Memur-Sen iş birliğiyle Vakfa değer katacağına dikkati çeken Arslan, "Değerli Başbakanım, bıraktığınız yerden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Dünya Posta Birliği başkanlığını yürüten PTT'nin, dünya postasını idare etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

PTT'nin 4 bin 600 şubesiyle bankanın bulunmadığı yaklaşık bin 800 yerleşim yerine banka hizmeti götürdüğünü anlatan Arslan, bankamatik olmayan 200 yere de PTTmatik ile hizmet verildiğini söyledi.

Bakan Arslan, Türkiye'nin her yerinden hizmet alınabilecek Motif Kart ile hizmetlerin aksamayacağını bildirdi.