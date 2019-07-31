PTT ile ETİ Maden İşletmeleri iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle iki stratejik kuruluşun, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini bildirerek, "Bunların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, sigortacılık çözümlerinden bankacılık hizmetlerine kadar çok önemli hizmet kalemleri yer alıyor." dedi.

Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen PTT ile ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, devletlerin kurum ve kuruluşlar üzerinden ayakta durduklarını söyledi.

En iyi kurumun, görevini en iyi yapan, ülkeye ve millete en fazla katma değer üreten ve hizmet eden kurum olduğunu dile getiren Turhan, tabelaların büyüklüğü, kuruluş tarihinin eski olması veya sahip olunan mekanın modernliğinin çok hizmet edeceği anlamına gelmediğini belirtti.

Çalışmak ve üretmenin, insanların ihtiyaçlarını en üst seviyede yerine getirmenin önemli olduğunu bildiren Turhan, daha önemli olanın ise kurumsal yapıların sağlam temeller üzerine bina edilmesi olduğunu vurguladı.

Bu tür yapıların kişilere bağlı olmadan, günü kurtarmanın, konjonktüre göre iş yapmanın peşinde olmayacaklarına işaret eden Turhan, "Yine bu tür yapılar, dünyanın gidişatını zamanında okuyup, vatandaşın beklentisini iyi analiz eder, belirler, kar ve memnuniyet hesabında ölçüyü kaçırmazlar. Çünkü aslolan kamu hizmeti, ülkenin ve milletimizin menfaatidir." diye konuştu.

Turhan, her kamu çalışanının, özellikle de yöneticilerin sahada olması gerektiğini ifade ederek, "Saha demek hayat ve dinamizm demektir, millet demektir, hizmet demektir. Çalışmalarını saha odaklı yürütmeyen, aynaya baktığında sadece kendini gören kişinin durumunu yaşar." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanacak iş birliği protokolünün sahaya verilen önemin bir yansıması olarak olarak değerlendirdiğini anlatan Turhan, alandaki, sahadaki boşluğun görüldüğünü ve hemen güç birliğine gidildiğini söyledi.

Turhan, bir yanda 179 yıllık tecrübesini çağın teknolojisiyle birleştiren, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle vatandaşın hayatını kolaylaştıran, yaygın hizmet ağıyla yurdun dört bir yanına hizmet götüren PTT'nin, diğer yandaysa stratejik yer altı kaynağı bor madenini işleyerek ürettiği enerjiyle ülkenin geleceğini aydınlatan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bulunduğunu dile getirdi.

İmzalanacak protokolle iki stratejik kuruluşun, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini anlatan Turhan, "Bunların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, sigortacılık çözümlerinden bankacılık hizmetlerine kadar çok önemli hizmet kalemleri yer almaktadır." dedi.

Bakan Turhan, anlaşmanın ülke ve millet için hayırlı ve bereketli olacağına yürekten inandığını ifade ederek, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

- "İşlerin daha başarılı yürümesinin verimliliğini ölçeceğiz"

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer ile yaptıkları görüşmede, ülke değerlerinin nasıl ileriye götürüleceğini konuştuklarını belirterek, söz konusu çalışmanın protokolle noktalanacağını söyledi.

PTT ile Eti Maden İşletmeleri'nin iş birliğinin, ileride neler yapılacağı, hayatın nasıl kolaylaştırılacağı ve ülke ekonomisine katkının nasıl olacağına ilişkin bilgiyi içerdiğini dile getiren Bozgeyik, yapılan iş birliğiyle işlerin daha başarılı yürümesinin verimliliğini ölçeceklerini kaydetti.

Kamu kuruluşlarının koordinasyonuyla ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Bozgeyik, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bakanlar Turhan ve Dönmez'in şahitliğinde Bozgeyik ve Keleşer iş birliği protokolünü imzaladı.