Prefabrik Yapı AŞ, Interbuild Jordan Fuarı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Ürdün'de düzenlenen Interbuild Jordan Fuarı'na katıldı.

Hekim Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Prefabrik Yapı AŞ, Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen ve Orta Doğu Bölgesi'nin en başarılı fuarlarından biri olan Interbuild Jordan Fuarı'nda yerini aldı.

Dünyanın farklı bölgelerinde farklı sektörlere hizmet vermekte olan ve çok sayıda firmanın katıldığı uluslararası fuara, yapı sektörüne ilgi duyan, bu konuda çalışmaları olan ve her kesimden ziyaretçi katıldı.

Fuar kapsamında Prefabrik Yapı AŞ'nin markaları olan, Preform, Lifecase, Steelin ve Hekim Profil ürünleriyle birlikte ayrıca Hekim Holding bünyesindeki Hekim Yapı AŞ markaları olan HekimBoard ve HekimPanel'in ürünleri sergilenirken, ziyaretçiler ürünlere büyük ilgi gösterdi.







