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Piyasaların gözü avro/dolar paritesinde

Avro Bölgesi'nde, 1,21 seviyelerini zorlayan avro/dolar paritesi, 4 Ocak'ta 1,2089'a çıkarak yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini gördü.

09 Ocak 2018 Salı 13:32
Piyasaların gözü avro/dolar paritesinde
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İSTANBUL (AA) - Berenberg Avrupa Ekonomisti Carsten Hesse, avro/dolar paritesinin uzun dönemde 1,25 seviyelerini görebileceğini belirtti.

Avro/dolar paritesindeki yükseliş trendi 2018 yılında da devam ediyor. Parite, Avro Bölgesi'nin beklentilerden daha iyi bir ekonomik performans sergilemesi ve siyasi belirsizliklerin azalmasıyla 1,21 seviyelerini zorladı.

Avro/dolar paritesi, 4 Ocak'ta 1,2089'a kadar yükselerek yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. ABD'de açıklanan önde gelen ekonomik göstergelerin beklentileri karşılayamaması da doları zayıflatarak avronun güçlenmesine neden oldu.

Yıl başından sonra genel olarak 1,20 seviyesinin üzerinde dengelenen avro/dolar paritesinin daha fazla değer kazanıp kazanmayacağı piyasalarda gözlemleniyor.

"Avro/dolar paritesi uzun dönemde 1,25 seviyelerini görebilir"

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Berenberg Avrupa Ekonomisti Carsten Hesse, avro/dolar paritesinin uzun dönemde 1,25 seviyelerini görebileceğini belirtti.

Hesse, avronun değer kazanmasındaki asıl nedenin Avro Bölgesi'nin beklentilerden daha iyi performans sergilemesi olduğunu ifade etti. Yunanistan gibi önceden krizde olan birçok ülkenin daha iyi performans gösterdiğini aktaran Hesse, Yunanistan'ın en son gelen imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) güçlü gerçekleştiğini ve ülkede 10 yıllık tahvil faizlerinin en düşük seviyelere gerilediğini vurguladı.

Hesse, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamamasının da doların daha da zayıflamasına yol açtığını anlattı.

"Avro/dolar paritesi, bu yıl ECB'nin politikalarından dolayı destek toplayabilir"

Rabobank Kıdemli Döviz Stratejisti Jane Foley de avro/dolar paritesinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), politikalarından dolayı destek toplayabileceğini ifade etti.

Foley, Avro Bölgesi'nde ekonomik göstergelerin 2017 yılının başından bu yana beklenenden iyi gerçekleştiğine dikkati çekti. Ekonomiye yönelik iyi haberlerin zaten fiyatlandığını aktaran Foley, avronun 2018'de de olumlu tonda devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Foley, 2018 yılının önde gelen merkez bankalarının politikalarında normalleşmeye geçeceği bir yıl olacağını dile getirdi. ECB'nin bu yılın eylül ayında parasal genişlemeyi bitirebileceğini gelecek yıl da faiz artırabileceğini anlatan Foley, bunlara daha vakit olduğunu ancak piyasaların bankanın daha gerçekleştirmediği sıkılaşma politikasını fiyatladığını dile getirdi.

Foley, avro/dolar paritesinin 6 ay içerisinde 1,22, yıl sonuna kadar 1,24 seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

Anahtar Kelimeler:
Avro/dolar ParitesiEkonomi
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