Pınarbaşı'dan Önemli Uyarı

Açıklamasında Pınarbaşı; "Bilindiği üzere Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak izin belgesi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.” hükmü ile aynı yönetmeliğin Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler başlıklı Geçici 2. maddesinin birinci fırkasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olmasının gerekmektedir.

Motor yağı değişimi yapan işletmelerimizin bu işi yapmaya devam edebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EÇBS sistemine öncelikle kayıt olması, “Atık Yönetimi Uygulaması”nı açması, akabinde süresi içerisinde “MOYDEN Belgesi”ni almak üzere yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir." dedi.