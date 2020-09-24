Pınarbaşı'dan Önemli Uyarı
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı motor yağı değişimi yapan tamirhane,servis ve diğer işletmelerin bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınan "Motor Yağı Değişim Noktası(MOYDEN) İzin Belgesi” için son sürenin 31 Aralık 2020 tarihi olduğunu belirtti.
Açıklamasında Pınarbaşı; "Bilindiği üzere Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak izin belgesi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.” hükmü ile aynı yönetmeliğin Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler başlıklı Geçici 2. maddesinin birinci fırkasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.
Motor yağı değişimi yapan işletmelerimizin bu işi yapmaya devam edebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EÇBS sistemine öncelikle kayıt olması, “Atık Yönetimi Uygulaması”nı açması, akabinde süresi içerisinde “MOYDEN Belgesi”ni almak üzere yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir." dedi.