Philips'ten yeni yıl için saç düzleştirici önerisi

İSTANBUL (AA) - Philips, "Yeni yıl hediyesi ne alsam?" diye düşünenlere, kırıkların önüne geçmek için özel olarak tasarlanan BHS675/00 saç düzleştirici modelini öneriyor.

Philips'in açıklamasına göre, şirket, yeni yıl hediyesi almayı düşünen ancak ne alacağı konusunda kararsız kalanları BHS675/00 saç düzleştirici modeli ile bu telaştan kurtarıyor.

Kırıkların önüne geçmek için özel olarak tasarlanan UniTemp Sensöre sahip olan Philips Kırık Önleyici Saç Düzleştirici BHS675/00, yüzde 95'e kadar kırılmaları önlüyor, yeni yılda bakım ve konfor vadediyor. Kırıkların önüne geçmek için özel olarak tasarlanan ürün, uygulama sırasında plaka sıcaklığının düşmesine engel olarak saçların tekrar tekrar sıcaklığa maruz kalmasını önlüyor.

Hızlı ısınma süresi ile 30 saniye içinde kullanıma hazır olan BHS675/00 saç düzleştiricinin 11 farklı sıcaklık ayarı bulunuyor. 105 milimetrelik ekstra uzun plakaları ile hızlı ve kolay düzleştirme sağlıyor ve keratin katkılı koruyucu seramik kaplamalar saçları besliyor. İyon teknolojisi ile elektriklenmelerin önüne geçen BHS675/00, güvenli kullanım için otomatik kapanma sistemi ile de "düzleştiriciyi fişte mi unuttum?" derdini ortadan kaldırıyor.



