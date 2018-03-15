Peugeot'dan mart ayına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, geniş ürün gamındaki modellerini, mart ayına özel 10 bin liraya varan takas desteği ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Müşteri Deneyimini En Başarılı Yöneten Marka" ödülünü alan Peugeot Türkiye, mart ayı kampanyası kapsamında sunduğu 10 bin liraya varan takas desteği ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğinden yararlanmak isteyen tüketicileri 19-31 Mart tarihleri arasında en yakın Peugeot Yetkili Satıcısı'sına "Peugeot Bahar Test Sürüş Günleri"ne davet ediyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Peugeot 208'e takas desteği ve 30 bin lira için 15 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, SUV Peugeot 2008'e takas desteği ve 24 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, yeni 301'e takas desteği ve 24 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Yeni SUV Peugeot 3008'de takas desteği ve 40 bin lira için 15 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, yeni Peugeot 308'de takas desteği ve 30 bin lira için 15 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği, yeni SUV Peugeot 5008'de takas desteği ve 40 bin lira için 15 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, Partner Tepee'nin seçili versiyonlarında takas desteği ve 24 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Yanı sıra Peugeot Expert Traveller ve Partner Van, ilkbaharda al sonbaharda öde kampanyası ile 6 ay ertelemeli ödeme fırsatı ile sunuluyor.