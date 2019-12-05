Peugeot Türkiye, SUV'da segment lideri

İSTANBUL (AA) - Peugeot, kasım sonu itibarıyla satış sıralamasında beşinci sıraya yükselerek SUV segmentinde pazar lideri oldu.

Peugeot açıklamasına göre, kasım ayında yüzde 8,2 pazar payına sahip olan Peugeot Türkiye, pazarın yüzde 28 daraldığı bu yılın ocak-kasım döneminde yüzde 6,1 pazar payına ulaştı. Böylelikle peugeot, geçen yıl sekizinci sırada olduğu pazarda beşinci sıraya çıktı.

Peugeot SUV ailesinin geçen yıl yüzde 9,9 olan segment payı, kasım sonu itibariyle 11 bin 485 adetle yüzde 14,8'e yükseldi.

Öte yandan, Peugeot SUV 3008, 9 bin 122 adet satış ve yüzde 16,5 pay ile C-SUV segmentinde de lider oldu.