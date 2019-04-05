Petrol Ofisi gösteri maçı

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi, yol arkadaşlığı yaptığı Altınordu FK'nın düzenlediği U12 İzmir Cup 2019'un açılış gününde, ünlü spor yazarları ve yorumcular ile küçük futbolcuları, özel bir gösteri maçında buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın farklı ülkelerinden 72 takımın katıldığı ve Altınordu FK tarafından düzenlenen U12 İzmir Cup'ın destekçisi Petrol Ofisi, açılış gününde Petrol Ofisi’nin katkılarıyla özel bir gösteri maçı da düzenledi.

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'in ünlü spor yazarları ve yorumcuları, Banu Yelkovan, Ceyla Büyükuzun, Uğur Karakullukçu, Merve Toy, Emek Ege, Okay Karacan, Emre Özcan, Duygu Coşkunseda, Mehmet Ayan, Bağış Erten, Metin Tekin ve Fuat Akdağ da, U12 İzmir Cup'u takip etmek için geldikleri turnuvada genç futbolcular ile bir araya geldiler.

Petrol Ofisi Sosyal Lig'in ünlü spor yazarları ve yorumcularından oluşturulan takım ile turnuvaya katılan takımların 12 yaş altı futbolcularının yer aldığı karma takımın karşı karşıya geldiği gösteri maçı, keyifli anlara ve renkli görüntülere sahne oldu.

5 Nisan'da başlayan ve 7 Nisan'a kadar sürecek olan U12 İzmir Cup 2019’da ünlü spor yazarları ile yorumcular, farklı etkinliklerde de küçük futbolcularla bir araya gelmeye devam edecek.

Petrol Ofisi, Türkiye'nin geleceğine yatırım amacı ile birlikte yola çıktığı Altınordu FK tarafından düzenlenen uluslararası prestije sahip U12 İzmir Cup'ı, farklı alanlarda destekliyor.

Petrol Ofisi, turnuva süresince eğlenceli etkinlikler gerçekleştiriliyor, genç sporcuları nitelikleri ile ödüllendiriyor. Turnuva alanına kurulan Petrol Ofisi Çocuk Karnavalı'nda, tüm takımların küçük futbolcuları ağırlanıyor ve boş zamanlarında diledikleri gibi eğlenmelerine, birlikte vakit geçirmelerine olanak sağlıyor.

Petrol Ofisi, destek verdiği U12 İzmir Cup 2019’da bir ilke de imza attı. Turnuvanın kapanış günü 7 Nisan'da dağıtılacak olan Petrol Ofisi Fair Play Ödülleri'nde, En Centilmen, En Azimli ve En Cesur sporcular onurlandırılacak.

Ödüllerin sahipleri ise turnuvaya katılan tüm takım antrenörlerinin oyları ile belirlenecek.