Petrol ithalatı temmuzda arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 3 milyon 909 bin tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Temmuz Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 5,8 artışla 2 milyon 279 bin tona çıktı.



Petrol ithalatı içindeki ikinci büyük kalem olan motorin ithalatı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 artışla 1 milyon 335 bin tona yükseldi. İthalatın geriye kalan bölümünü ise havacılık ve denizcilik yakıtları ile fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artışla 3 milyon 909 bin tona yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyon 606 bin ton olarak gerçekleşmişti.

- Petrol ihracatı düştü



Temmuzda motorin türleri üretimi yüzde 4,8 azalışla 901 bin tona inerken, benzin türleri üretimi ise yüzde 5,9 artışla 447 bin tona yükseldi. Havacılık yakıtları üretimi yüzde 12,9 artışla 502 bin tona çıktı.

Söz konusu dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de yüzde 5,2 artışla 2 milyon 556 bin tona yükseldi.

Temmuzda havacılık yakıtları ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalışla 399 bin tona, benzin türleri ihracatı yüzde 19,7 azalışla 208 bin tona indi. Motorin türleri ihracatı ise yüzde 86,3 artışla 11 bin tona çıktı. İhracatın kalanını denizcilik yakıtları ve diğer yakıtlar oluşturdu.

Böylece petrol piyasasında ihracatı yapılan diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat da yüzde 10,7'lik azalışla yaklaşık 733 bin ton oldu.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise temmuzda 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 833 bin tona yükseldi.

Söz konusu dönemde motorin türleri satışları yüzde 0,7 artışla 2 milyon 431 bin tona çıkarken, benzin türleri satışları yüzde 2,3 azalarak 234 bin tona geriledi.



