Petrol işletme ruhsatı tahsisi

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt ve Batman'daki 3 saha için petrol işletme ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO, Siirt Kurtalan'daki 2 bin 535 hektarlık sahada 5 yıl süreyle, 4 bin 639 hektarlık sahada 10 yıl süreyle, Batman ve Siirt sınırlarında bulunan 5 bin 757 hektarlık diğer bir sahada ise 18 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı aldı.

TPAO söz konusu sahalarda ruhsat almak için 19 Temmuz 2018 tarihinde başvurmuştu.



