Petkm için Kredi Derecelendirmesi haberi KAP'ta yayınlandı

20.10.2020 08:27:58

Bildirim Tipi ÖDA

Yıl-Periyot-

Kredi Derecelendirmesi

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Özet Bilgi

Kredi Derecelendirmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fitch Ratings Limited ("Fitch") Şirketimizin uzun vadeli kredi ratingini ‘B', görünümünü durağan olarak teyit etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.