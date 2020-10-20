Petkm için Kredi Derecelendirmesi haberi KAP'ta yayınlandı
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Kredi Derecelendirmesi KAP'ta yayınlandı
20.10.2020 08:27:58
Bildirim Tipi ÖDA
Yıl-Periyot-
Kredi Derecelendirmesi
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Özet Bilgi
Kredi Derecelendirmesi
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İlgili Fonlar
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings Limited ("Fitch") Şirketimizin uzun vadeli kredi ratingini ‘B', görünümünü durağan olarak teyit etmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.