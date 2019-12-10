İSTANBUL (AA) - Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, "Perakendeciler olarak, 2019'da aslında çok da iyi bir yıl geçirmedik. 3. çeyreğin sonuçlarına baktığımızda, şimdi de 4. çeyreğin içerisindeyiz, gidişatın olumluya dönmüş olması son derece sevindirici. Bu durum, 2020 için umutlarımızı yeşertiyor." dedi.

BSH Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri" etkinliği düzenlendi.



Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen panelde konuşan Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, kendisinin Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı sıfatını da taşıdığını belirterek, perakende sektörünün gıdanın liderliğinde reel yüzde 5'lik büyüme gerçekleştirdiğini söyledi.

Özpamukçu, "Metrekare değişimine baktığımızda gıdada yüzde 7'lik büyüme oldu, gıda dışında büyüme olmadı. Reel yüzde 5'lik büyümenin metrekare büyümesinden geldiğini gördük. Gıdada birebir büyüme olmadı, metrekarede yaşanan büyümeden istifade ettik. Derinlemesine incelediğimizde gıdada temel gıdaya yöneldiğinimizi görüyoruz. Perakendeciler olarak, 2019'da aslında çok da iyi bir yıl geçirmedik. 3. çeyreğin sonuçlarına baktığımızda, şimdi de 4. çeyreğin içerisindeyiz gidişatın olumluya dönmüş olması son derece sevindirici. Bu durum, 2020 için umutlarımızı yeşertiyor." ifadelerini kullandı.

Koçtaş özelinde kendilerinin enflasyon düzeyinde büyüdüklerini bildiren Özpamukçu, şirket olarak dijitalleşmeye önem vererek ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özpamukçu, Koçtaş'ın tam anlamıyla çok kanallı perakendeci olduğunu vurgulayarak, "Koçtaş.com.tr, Koçtaş mobil ve mağazalarımızdaki kiokslar dahil dijital kanallarımızın yanında çağrı merkezlerimizle de 360 derece anlayışıyla tüm müşterilerimize aynı kalitede hizmeti verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.





- "2019'u yüzümüzde gülücüklerle kapatabiliyoruz"





MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım da, kampanyalarla hareket eden tüketicilerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Gökyıldırım, MediaMarkt'ın ekonominin daraldığı dönemde dahi tüketiciyle iletişimini kesmediğini ve kampanyalarını canlı tuttuğunu belirterek, "Bu yıl, sektörün büyümesi enflasyonun altında da kalsa, MediaMarkt olarak biz sektörün üzerinde büyümeyi gerçekleştirdik. Ağustos 2019 itibarıyla ekonomideki olumlu rüzgarı da arkamıza alarak ivmemizi arttırdık. Bundan dolayı yılı, yüzümüzde gülücüklerle kapatabiliyoruz. " ifadelerini kullandı.

MediaMarkt'ın müşteri tavsiye skorunu çok attırdığını bildiren Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"Müşteriyi anlamak için dinlemeyi ardından da aksiyon almayı önemsiyoruz. Sosyal medyaya bu sebeple kulaklarımızı açtık. Sosyal medya platformlarından bize getirelen eleştirilerden kendimize görevler çıkarıyoruz. Ayrıca satış sonrası hizmetlerimizden çağrı merkezlerimizden de önemli dersler çıkarıyoruz. Müşteri tavsiye skorumuzda yüzde 14'ten yüzde 55'e giden bir yolculuğumuz var. Yani her 100 kişiden 55'i bizi tavsiye ediyor. Bu memnuniyetin üzerinde bir seviyeyi ifade ediyor. Bu skorla, Avrupa MediaMarkt'ları arasında da ilk 3'teyiz."

Gökyıldırım, müşterilerine çoklu kanalla hizmet vermeyi önemsediklerini vurgulayarak, tüketicilerin artık bir ürünü istediği yerden temin edip, dilediği yöntemle ödemeyi gerçekleştirerek yine istediği yere teslimatının gerçeklemesini beklediklerini belirtti.

Kendilerinin de müşterilerinin bu beklentilerine yanıt vermek için 4 kanalla hizmet verdiğini aktaran Gökyıldırım, mağaza satışlarından e-ticarete, satış sonrası hizmet kanallarından çağrı merkezlerine kadar müşterilerinin talep ve eleştirilerini adım adım incelediklerini söyledi.

Gökyıldırım, inovasyonun önemine işaret ederek, "Müşterilerimizden temin ettiğimiz big datayı yeni yılda daha anlamlı hala getirmek istiyoruz. Müşterilerimizi anlayarak onlara doğru ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Mağazalarımıza eklediğimiz dijital kiosklarla ve elektronik ürün etiketleriyle müşterimizi mağazamızda 'online' ve 'ofline' kanalları birleştirerek onları kanallar arasında pürüzsüz bir yolcuk etmesini sağlıyoruz." diye konuştu.