banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da geçen yıl perakende fiyatlar ortalama yüzde 9,33, toptan fiyatlar ise yüzde 12,77 arttı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:17
Perakende ve toptan fiyatlar arttı
banner230

İSTANBUL(AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık 2017 fiyat indekslerini açıkladı.

İTO'nun 1995 bazlı verilerine göre, Aralık 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,33, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yıllık ortalama yüzde 12,77 yükseldi.

İstanbul'da Aralık 2017'de perakende fiyatlar yüzde 0,65, toptan fiyatlar ise yüzde 1,94 artış kaydetti.

Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 9,50, toptan fiyatlar ise yüzde 11,32 arttı.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde 1,43, gıdada yüzde 1,42, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,33, konutta yüzde 0,35, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,13 arttı. Söz konusu dönemde perakende fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,98, giyimde yüzde 0,11 azalırken, diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

Aralık 2017 itibarıyla toptan fiyatlar ise aylık bazda, kimyevi maddeler grubunda yüzde 19,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,61, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,49, mensucat grubunda yüzde 0,28 artış kaydetti. Söz konusu dönemde madenler grubunda yüzde 0,57, yakacak ve enerji maddeleri grubunda da yüzde 0,34 düşüş yaşandı.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim