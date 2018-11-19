Perakende satış hacmi azaldı

ANKARA (AA) - Perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,6 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.

Eylülde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,6 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9 yükseldi.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3 yükselirken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 düştü.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, eylülde yıllık bazda yüzde 22,5 yükseldi. Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 24,7 artış kaydetti.