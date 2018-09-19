Pegasus, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde finale kaldı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında "Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim" kategorisinde finale yükseldi.

Pegasus'dan yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin müşteri deneyimi projelerini ödüllendiren Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında "Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim" kategorisinde finale kaldı.

Hedeflerinin odağına müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmeyi koyan Pegasus, ödüller kapsamında finale kalarak Türk sivil havacılığını uluslararası alanda temsil etmiş oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Pegasus Hava Yolları olarak, en öncelikli hedeflerinden birinin misafirlerin uçuş öncesi, sırası ve sonrasındaki seyahat deneyimlerini daha da geliştirmek ve iyileştirmek olduğunu kaydetti.

Öztürk, bu kapsamda yapmaya devam ettikleri etkin projelerle Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında "Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim" kategorisinde finale kaldıklarını paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Ödüller kapsamında Türk sivil havacılık sektörünü temsil etmek de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Misafir deneyimini her geçen gün daha da iyileştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.