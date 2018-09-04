İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, birleşme işlemlerine ilişkin bildirim yayınladı.

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan ifadelerinde şunlara yer verildi:

"Yönetim Kurulu tarafından şirketin, sermayesine 58.681.832,63 lira nominal bedelli pay ile yüzde 98,63 oranında iştirak etmiş olduğu 59.500.000 lira sermayeli IHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi ile bütün aktif ve pasifi ile birlikte "devir alan" sıfatıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, birleşme işlemi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve başvurular kapsamında tüm işlemlerin ifası için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."



