Pegasus bilişim altyapısını Turkcell Veri Merkezi'nden yönetecek

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, Turkcell Veri Merkezi’nde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını işletecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ diyerek, geçen yıl Gebze’de Türkiye’nin en büyük veri merkezini devreye alan Turkcell, kurumsal müşterilerine katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Turkcell ve Pegasus Hava Yolları arasında yapılan anlaşmayla, Pegasus'un bilişim altyapısı Mart 2018 itibarıyla Turkcell Veri Merkezi’nde korunacak. Pegasus, Turkcell Gebze Veri Merkezi’nde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını işletecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yıllık geliri 30 milyar doları aşan küresel veri merkezi pazarında Türkiye'nin en büyük oyuncusu olduklarını kaydetti.

Türkiye'de halen veri açığı problemi olduğuna dikkati çeken Terzioğlu, "Türkiye şu anda verisinin yüzde 95’ini yurt dışında saklıyor. Biz bunun değişmesi, Türkiye’nin ürettiği verinin Türkiye’de saklanması ve Türkiye'nin verisine sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bu alanda atılacak adımlara bulut çözümlerimiz ve Türkiye’de yerleşik veri merkezlerimiz ile destek vermeye hazırız. Havacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Pegasus’un Turkcell Veri Merkezi’ni tercih etmesiyle bu alanda da Turkcell kalitesi bir kere daha tescillenmiş oldu. Biz Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutabilmek ve Türk insanının hizmetine verebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de Pegasus olarak bu yılın önemli başlıklarından birinin teknoloji olduğunu belirterek, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının gelecek dönemde artarak devam edeceğini bildirdi.

Veri merkezi altyapılarını yeniden yapılandırmak için çalışma başlattıklarını belirten Nane, şunları kaydetti:

"Mart 2018 itibarıyla Pegasus'un tüm donanım altyapısını Gebze’deki Turkcell Veri Merkezi’ne konumlandırıyoruz. 7 gün 24 saat kesintisiz operasyon ve iş sürekliliği en önemli kriterlerimiz arasında. Bundan dolayı uluslararası standartlarda inşa edilen, yapısal olarak deprem riskine karşı sismik izolatör sisteme sahip, tam yedekli enerji ve iklimlendirme sistemleriyle yüzde 99,99 kullanılabilirlik sağlayan, operatör bağımsız internet bağlantısı ve bulut teknolojileriyle uyumlu, yüksek teknolojisinin yanı sıra maliyet avantajı da sağlayan Turkcell Veri Merkezi’ni tercih ettik. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi Turkcell ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”





- 275 milyon liralık yatırımla Türkiye’nin en büyüğü





Açıklamada verilen bilgiye göre, 275 milyon liralık yatırımla Gebze’de hayata geçirilen, Türkiye'nin en büyük Tier 3 sertifikalı Turkcell Veri Merkezi, 10 bin metrekarelik beyaz alan olmak üzere yaklaşık 33 bin metrekarelik kapalı alana sahip.

Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, yapısal olarak da deprem gibi afetlere karşı dayanıklı olarak inşa edildi.

