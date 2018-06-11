Pegasus 5 ayda 11,8 milyon yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yolcu sayısı, Ocak-Mayıs 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 11,8 milyona yükseldi.



Pegasus'un 2018'in mayıs ayı ve ocak-mayıs dönemine ilişkin trafik verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.



Buna göre, şirketin, geçen yılın 5 ayında 10,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018'in aynı döneminde yüzde 15 yükselişle 11,8 milyon ulaştı.



Aynı dönemde Pegasus'un yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 15,2 artışla 7,4 milyon, dış hatlarda yüzde 13 artışla 4,3 milyon olarak gerçekleşti.



Şirketin yolcu doluluk oranı da 5 aylık dönemde 2,7 puanlık artışla yüzde 85,5 oldu.



Pegasus, mayıs ayında ise toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artırarak 2,5 milyona çıkardı.

