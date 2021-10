Payfix Sanal Pos Nasıl Alınır Başvurusu

İnternet üzerinden her gün milyonlarca insan işlemler yapmaktadır. Bu işlemler arasında gerek ürün satın alma gerekse de bankacılık işlemleri yer almaktadır. Tek bir tık ile yapılabilen fatura ödeme, para gönderme ya da para çekme işlemleri bankaların kendi uygulamaları üzerinden yapılabilmektedir. Pay fix sanal dünyasına giriş yapan kişiler para transfer işlemlerinin ne denli kolay olduğunu görebilmektedir. Yasal olan bu uygulama aynı zamanda son derece güvenlidir. Payfix uygulaması ile yapılan her türlü işlem ücretsizdir. Yapılan işlemler internete bağlı herhangi bir tablet, telefon ya da bilgisayar üzerinden kolay bir şekilde tamamlanabilmektedir. sanal pos ile para aktarımı halledilebilmekte, 7 gün 24 saat istenen bir banka hesabına para iletilebilmektedir. https://www.payfix.com.tr/sayfa/sanal-pos.html

Payfix Sanal Uygulama ile Yapılabilecek İşlemler

Uygulamaya giriş yapılarak hem gece hem de gündüz istenilen her hesaptan herhangi bir başka hesaba para yatırılabilmektedir. Yalnızca para yatırma işlemlerinde değil aynı zamanda para çekme işlemlerinde de Payfix uygulaması kullanılabilmektedir. Başka hesaptan alınacak borç paraya istenilen her dakika uygulama üzerinden ulaşılabilmektedir. Tek fatura için evden çıkıp fatura ödeme noktasına gidilmesine gerek yoktur. Yalnızca sanal uygulamaya giriş yapılarak ödenmek istenen fatura üzerine tıklanması yeterlidir. Eğer bakiye fatura ödemek için yeterli ise işlem saniyeler içinde tamamlanmaktadır. Bakiyenin fatura ödeme için yeterli olmaması durumunda diğer bakiyelerden para talep edilebilmekte, hesaplar arasında saniyeler içinde para aktarımı Payfix sanal pos ile yapılabilmektedir.

Payfix Sanal Uygulama ile Finans İşlemleri

Finansal sektörler ile yakından ilgilenen kişiler için Payfix uygulaması idealdir. Her türlü döviz kur işlemleri uygulama üzerinden an be an takip edilebilmekte ve gerekli yerlerde yatırım hesabına para geçişi sağlanabilmektedir. Döviz hesaplarından herhangi birini açmak, döviz hesaplarına para aktarmak ya da bu hesaplardan ait olduğu para birimine göre para çekmek tamamen ücretsizdir. Kişinin kendisine bir döviz hesabı açması için ilk olarak uygulamaya girmesi ve ardından "döviz hesabı aç" butonuna basması gerekmektedir. Bu butonun alt kısmında yer alan Euro, sterlin ya da dolar para birimlerinden en uygunu seçilmekte ve kolay bir şekilde hesap açılabilmektedir. Payfix sanal pos sayesinde kişinin kendi döviz hesapları arasında para aktarımı yapılabilmekte, başka bir kullanıcının döviz hesabına para gönderilebilmektedir.

Payfix Sanal Uygulama ile Para Çekme ve Yatırma İşlemleri

Hesap bakiyesi günün her saatinde uygulama üzerinden rahat bir şekilde görüntülenebilmektedir. Görüntülenen bakiye içinden istenen belli bir miktar herhangi bir kullanıcısına ya da başka bir banka kartına aktarılabilmektedir. Bu işlemlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için banka hesabının Payfix cüzdanı içerisine eklenmesi gerekmektedir. Eklenen banka hesabı ile online alışverişler yapılabilmekte, Payfix anlaşmalı mağazaların indirimlerinden yararlanılabilmektedir. Tüm bunlara ek olarak çeşitli firma ve iş yerlerinde de Payfix sanal kart kullanılabilmektedir. Payfix sanal pos ile gerçekleştirilen tüm alışverişlerden kullanıcılara %10 oranında indirim sağlanmakta, bazı durumlarda da nakit kazandırılmaktadır. Payfix cüzdan üzerinden geçmiş tüm harcamalar görüntülenebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Sanal Uygulama ile Hesap Bakiyesi Görüntüleme

Payfix uygulaması üzerinden mevcut hesap bakiyesi görüntülemek için ilk olarak uygulamaya hesap numarası ve şifre ile giriş yapılmaktadır. Şifre doğum tarihi, mevcut yıl ya da ardışık sayılar içermemelidir. Şifre belirli alana girildikten sonra "hesaba giriş yap" butonuna basılmakta ve açılan yeni sayfada tüm hesap bilgileri görüntülenebilmektedir. Hesap bilgileri içerisinden "Payfix hesap bakiyesi" butonu üzerine tıklanarak kullanıcının mevcut parasına bakılabilmektedir. Tüm bu işlemler sanal pos ile de yapılabilmektedir. Bütün işlemleriniz için https://www.payfix.com.tr adresine tıklayın.