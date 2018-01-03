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Palandöken'den enflasyon değerlendirmesi

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Enflasyon oranlarının yıllık bazda düşmeye başlaması, 2018 yılı için umut verici. Enflasyon oranlarının ocakta daha da düşmesini bekliyoruz"

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
Palandöken'den enflasyon değerlendirmesi
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Aralık 2017 itibarıyla enflasyon oranlarının yıllık bazda düşmeye başlamasının 2018 için umut verici olduğunu belirterek, "Enflasyon oranlarının ocak ayında daha da düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 yılı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Aralık ayı itibarıyla enflasyon oranlarının gerilemeye başladığını ve bunun 2018 yılı için umut verici olduğunu vurgulayan Palandöken, "Enflasyon oranlarının ocak ayında daha da düşmesini bekliyoruz. Bu oranlar, 2018 için olumlu gelişmelere işaret." değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurlarındaki yükselişin durmasının enflasyondaki artışı da durdurduğuna işaret eden Palandöken, aralık ayındaki en yüksek artışın yine ulaştırma sektöründe görüldüğüne dikkati çekti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Akaryakıt fiyatları kontrol altına alınırsa enflasyondaki düşüş daha da yüksek olur. Bunun için akaryakıt üzerinden alınan vergilerde indirime gidilmeli ve akaryakıtta tavan fiyat uygulanmalı. Keza enflasyondaki düşüşün sürmesi halinde yatırımlar da hızla artacaktır."

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EnflasyonTESK Başkanı Palandöken
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