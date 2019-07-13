Özyeğin Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen çalışmada 2017 ve 2018’de de birinci olan Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin “Genel Memnuniyet” sıralamasında tüm üniversiteler arasında 2019’da da “Birinci”liğe layık görüldü.
Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırmada, Özyeğin Üniversitesi’nin ardından Sabancı Üniversitesi ikinci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ise üçüncü oldu.
Çalışmada “Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı”, “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği” ve “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” gibi altı alanda öğrencilerin memnuniyetleri araştırıldı. Araştırmaya bu yıl 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 binin üzerinde öğrenci katıldı.
Özyeğin Üniversitesi, merkezi Londra'da bulunan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından 2019’da ilk defa açıklanan ve 76 ülkeden 550 üniversitenin değerlendirildiği "THE Impact" üniversite genel sıralamasında da Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için üniversitelerin topluma yaptıkları katkıda, Toplumsal Etkisi En Yüksek Türk Üniversitesi seçilmiş, değerlendirmeye alınan 11 küresel hedefin üçünde ilk 50’de yer almıştı.