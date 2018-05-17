"Özel tercihli teslimat isteyenlerin sayısı artıyor"

İSTANBUL (AA) - Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, "e-ticaret müşterilerinin yüzde 35'i hafta sonu, akşam, aynı gün gibi özel tercihli-randevulu teslimatı istiyor ki Hepsiexpress'in yaptığı ana işlerden biri bu. Özel tercihli, randevulu teslimat isteyen müşteri sayısı gittikçe artıyor, daha da artacağını öngörüyoruz. Randevulu teslimat isteyen 2 kişiden biri bunun için ekstra ödeme yapmaya razı." dedi.

Aytekin, Hepsiburada iştirakı Hepsiexpress'in çalışmaları ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dağıtım ve taşımacılık sektöründe hizmet veren Hepsiexpress'in, yenilikçi hizmet modeliyle e-ticaret sektörüne verdiği hizmetlere değindi.

Aytekin, aynı gün, ertesi gün randevulu ve hafta sonu teslimat seçenekleri ile birlikte randevulu iade hizmetlerini e-ticaret kullanıcılarının hayatına kazandırdıklarını bildirdi. e-ticaret müşterilerinin beklentilerinin her geçen gün arttığını ifade eden Aytekin, şunları kaydetti:

"Pazar araştırmalarından gördüklerimizle, kendi içimizde yaptığımız araştırmalarla Hepsiexpress'i şekillendiriyoruz. Müşterilerin yüzde 97'si teslimat zamanının kendisi için önemli olduğunu söylüyor. Hem teslimatın hızı hem de istedikleri zaman aralığında gelmesi müşteriler için önemli. Müşterilerin yüzde 65'i ertesi gün teslimatı, yüzde 35'i ise hafta sonu, akşam, aynı gün gibi özel tercihli-randevulu teslimatı istiyor ki Hepsiexpress'in yaptığı ana işlerden biri bu. Özel tercihli, randevulu teslimat isteyen müşteri sayısı gittikçe artıyor, daha da artacağını öngörüyoruz. Randevulu teslimat isteyen 2 kişiden biri bunun için ekstra ödeme yapmaya razı. Teslimat bilgisi hemen hemen her müşteri için önemli. 'Online alışverişten memnun kalırsam tekrar alışveriş yaparım' diyenlerin oranı ise yüzde 98."

Müşteri isteklerinden yola çıktıklarını ifade eden Aytekin, Türkiye'deki e-ticaret taşımacılık ve teslimat sistemini yeniden şekillendirdiklerini söyledi.





- "Alışverişin kontrolünü müşteriye vermek için çalışıyoruz"





Umut Aytekin, Hepsiexpress'i kullananların daha çok güvendiğini, 3 kat fazla alışveriş yaptığını, hasarsız teslimat müşteri memnuniyet oranının yüzde 99,8 olduğunu belirterek, özel eğitimlerden geçen ve performans sistemine dayalı çalışan profesyonel teslimat filosu sayesinde müşteriler ile sipariş verdikleri ürünleri hasarsız ve güvenilir bir şekilde buluşturduklarını kaydetti.

Şu anda İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da hizmet verdiklerini, birkaç ay içinde Bursa ve İzmir'de de hizmet vermeye başlayacaklarını, kısa sürede Türkiye'nin çeşitli illerine hizmet götürme planları bulunduğunu anlatan Aytekin, verdikleri bazı hizmetlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alışverişin kontrolünü müşteriye vermek için çalışıyoruz. Zaman aralığını belirlemek isteyenler, aynı gün teslimat isteyenler, hafta sonu, akşam gibi seçenekleri kullanmak isteyen müşterilerin taleplerine karşılık veriyoruz. Aynısının iade konsepti de var. Müşteri ürünü geri vermek istediğinde randevulu iade, anında iade gibi seçenekler sunuyoruz. Müşteriye anında bildirim yapmak önemli. 'Siz kargonun peşinde koşmayın, kargo sizin peşinizde koşsun.' Erişilebilirlik, güvenilirlik gibi konular müşteriler için önemli. Bu anlamda da talebe yanıt veriyoruz. Hepsiexpress olarak, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren tüm markalara taşımacılık ve teslimat hizmeti vermeye hazırız."

Aytekin, Hepsiexpress'e geçen 1,5 yılda yaklaşık 15 milyon lira yatırım yaptıklarını, yatırımlarının artarak devam edeceğini söyledi.





- Randevu saatlerinde değişiklik ve randevulu iade hizmeti





Verilen bilgiye göre, müşteri memnuniyetini sıkı şekilde takip eden Hepsiexpress, e-ticaret müşterilerinin siparişlerine daha hızlı ve tercih ettikleri zaman diliminde ulaşabilmeleri için hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin aynı gün ya da ertesi gün randevulu sipariş seçeneklerini sunuyor.

Müşteriler, sabah saat 09.00 ila 13.00 arası, öğleyin saat 13.00 ila 18.00 arası ve akşam saat 18.00 ila 23.00 arası olmak üzere 3 ayrı randevu seçeneğinden birini tercih edip randevu saatlerinde değişiklik ve randevulu iade hizmetlerinden de faydalanabiliyor.

Geliştirilen performans sistemi ile taşımacıların performansı sürekli takip edilirken, verilen eğitimlerle taşımacıların gelişimine katkı sağlanıyor, alıcılara da hızlı ve hasarsız teslimat yapılıyor.