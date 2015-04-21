(Özel Haber) Türkiye’nin İlk Kavun Hasadı Silifke’de Başladı

Mersin’in Silifke ilçesinde kavun hasadı başladı. Üreticinin beklentilerini karşılayan fiyatlar ise yüzleri güldürdü.Silifke’de Ramazan Ercan ve Ayşe Ercan isimli çiftçilerin ektiği kavunun hasadına başlanırken, kilosu 4 TL’den satılıyor. Ramazan Ercan ve Ayşe Ercan, serada daha önce domates üretimi yaptıklarını, birkaç yıldır ise domatese alternatif olarak kavun üretimi yapmaya karar verdiklerini söyledi.Bu yıl birkaç serada üretimi yaptıkları 4 dönümlük kavun serasından 30 ton ürün beklediklerini dile getiren Ramazan Ercan, ürettikleri kavunların tüccarlar aracılığıyla yurt içinde tüketildiğini, hatta komisyoncuların da sırada beklediğini ve kendi aralarında kavunları almak için yarıştıklarını kaydetti.Bir kavunun ortalama 1,5 ila 4 kilo geldiğini vurgulayan Ramazan Ercan, fiyatların da iyi olmasıyla yüzlerinin güldüğünü ve tüm çiftçilere serada kavun üretimi yapmalarını tavsiye ettiğini söyledi.Talebin lezzetli aroması ve cinsi nedeniyle büyük önemi olduğunu vurgulayan Ramazan Ercan, çitirex cinsi kavunun birinci hasadının nisan ayı sonunda başladığını, ikinci hasadının ise 1 Haziran’da yapılacağını kaydetti. Domates kadar büyük dalları olan kavunun kaliteli olması için bir fidandan üç kavun alındığının altını çizen Ayşe Ercan ise kavunun biraz küçük olduğunu fakat lezzeti ve aromasında bir değişiklik olmadığını belirtti.Silifke Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdullah Süngü ise yaptığı açıklamada ilçe genelinde 50 dönüm arazide dikimi yapılan kavundan 100 ton ürün beklediklerini, bunun 15 dönümünün örtü altında yetiştirildiğini kaydetti.