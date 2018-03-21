İSTANBUL (AA) - Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) tarafından düzenlenecek Özel Güvenliğin Yıldızları Ödül Töreni, 28 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez düzenlenecek Özel Güvenliğin Yıldızları Ödül Töreni'nde, "Sadakat" ve "Başarı" kategorilerinde toplam 26 ödül verilecek. Törene, GÜSOD üyesi şirketlerin üst düzey yöneticileri ve özel güvenlik çalışanları katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu, dernek olarak kuruluşlarından bu yana sektörün gelişimi için çalıştıklarını ifade etti.

Önceliklerinin yasal altyapı ve çalışan hakları olduğunu vurgulayan Kösereisoğlu, şunları kaydetti:

"Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanıyla istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hak ettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz. Gece gündüz, yaz kış, bayram hafta sonu demeden çalışan ve varlıklarıyla topluma huzur veren özel güvenlik çalışanlarına bu ödül aracılığıyla teşekkür etmek, yaptıkları işin önemini topluma hatırlatmak en büyük arzumuz."