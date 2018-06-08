Özdebir'den öğrencilere tatil tavsiyeleri

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, geleceğin yazılım sektöründe olduğuna dikkati çekerek, "Yazılım son derece önemli, elektronik haberleşme çağımızın olmazsa olmazı. Öğrencilerin bu konudaki becerileri beni çok mutlu etti." dedi.

Özdebir, ASO Teknik Koleji'nde düzenlenen karne töreninde yaptığı konuşmada, üniversiteye hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerin çok yorulduğuna değinen Özdebir, başarının zorlukların sonunda geldiğini söyledi.

Özdebir, yazılım sektörünün önemine işaret ederek, "Yazılım son derece önemli, elektronik haberleşme çağımızın olmazsa olmazı. Öğrencilerin bu konudaki becerileri beni çok mutlu etti. Tatilinizi iyi değerlendirmenizi istiyorum. Dinlenin, güzel sanatlarla ilgilenin, resim yapın, müzik dinleyin, sergilere gidin." diye konuştu.

ASO Teknik Koleji Müdürü Refik Sargın da gençlere çok değer verdiklerini vurgulayarak, "Bir kurumun, bir milletin, bir toplumun hedefi ne kadar yüksek olursa olsun, o hedefe mutlaka ulaşılır. Onun için hepinizin yüksek hedefi olursa bu topluma çok güzel katkılarınız olur." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından, yıl boyunca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle okulu yüksek puanla bitiren ilk üç öğrenciye ödülleri ve takdir belgeleri verildi.