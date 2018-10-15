Oyunseverlerin tüm ihtiyaçları Playstore'da

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, oyunseverleri popüler oyunlarla buluştururken, onların her ihtiyacına karşılık verebilmek için yeniliklerine devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, en yeni ve güncel oyunları dünya ile aynı anda satışa sunan Playstore, OverGame ile yapılan iş birliğiyle oyunseverlere PlayStation 4 oyunlarını ve oyuncu ekipmanlarını Playstore üzerinden çok özel fiyatlarla sunuyor.

Oyunseverler, en yeni PlayStation 4 oyunları Marvel’s Spider Man, Detroit: Became Human ve God of War ile birlikte avantajlı fiyatlarıyla diğer PS4 oyunları ve Dualshock V2 kablosuz kontrol cihazları, Razer oyuncu ekipmanlarından mouse ve mousepadler özel kampanya ve indirimlerle Playstore’dan satın alınabilecek.

Oyunseverler, Playstore'dan PlayStation 4 oyunları ve oyuncu ekipmanlarına ait kupon kodlarını OverGame web sitesi üzerinde kullanarak siparişlerinde satın alma ve kargo süreçlerini tamamlayabilecek. Türk Telekom ev internet müşterileri ise faturalarına ek 12 aya varan taksit imkanlarından faydalanabilecek.



Playstore’da satışına başlanan Sony PlayStation 4 oyunlarına, "www.playstore.com/urunler/kategori/playstation-4", PlayStation 4 aksesuarları ve oyuncu ekipmanlarına ise "www.playstore.com/urunler/kategori/oyun-ekipmanlari" internet adresinden ulaşılabiliyor.

