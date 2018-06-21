İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ülke geleceği için hayati bir anlam taşıdığını belirterek, “İfade etmek isterim ki, ben hem İstanbul iş dünyasının temsilcisi olarak, hem de sade vatandaş Şekib Avdagiç olarak, oyumu güçlü Türkiye’den yana kullanacağım." ifadesini kullandı.

Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yazılı açıklama yapan Avdagiç, "Türkiye önümüzdeki seçimlerle ya son 16 yılda elde ettiği kazanımları, bir daha geri dönülemez şekilde güçlendirecek ya da istikrarsız bir döneme geri gidecek. 24 Haziran'da oyumu, dün olduğu gibi bugün de Türkiye’yi başarıdan başarıya koşturan, hayalleri gerçekleştiren, büyük projeleri hayata geçiren, hakkı cesaretle savunan, mazlumun yardımına koşmak için bir an bile tereddüt etmeyen bir cumhurbaşkanı için kullanacağım. Onun ardında, büyük ve güçlü Türkiye için yürümeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.





- "100 yıl sonra da başaramayacaklar"





Şekib Avdagiç, seçimlerin 2018 yılında olmasının simgesel bir anlamı daha bulunduğunu belirterek, "Bundan tam 100 yıl önce, 1918 yılında Türkiye’yi bölmek isteyenler, 1. Dünya Savaşı sonrası bizi yok etmenin planlarını yürürlüğe koymuşlardı. Geçen 100 yıl içinde bizi yok etmek isteyen ülkelerin değiştiğini sanmayalım, o ülkeler, maalesef 2018 yılında da iş başındalar. 100 yıl önce kardeşlerimizden, dindaşlarımızdan bizi ayırmak için önümüze Sevr’i koyanlar, şimdi de benzer hedeflerin peşindeler. Bizi 100 yıl önce yok etmek isteyenler, 100 yıl sonra da bunu başaramayacaklar. İstanbul iş dünyası olarak güçlü Türkiye’yi, hiçbir engelin durduramayacağını 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha göstereceğimize inanıyorum. O yüzden 24 Haziran, Türkiye için birlik zamanıdır. Güçlü Türkiye için güçlü liderin yanında durma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisini derinden etkileyen önemli gelişmelere rağmen, Türkiye ekonomisinin güçlü dayanakları üzerinde sağlam bir kale gibi yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Avdagiç, Amerika’nın önce AB, şimdi de Çin ve Hindistan ile başlattığı ticaret savaşlarının dengeleri sarstığını savundu.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yine Amerika İran ile imzaladığı nükleer anlaşmayı feshediyor. Bu olumsuzluklara, bir de Ortadoğu’daki belirsizliklerin etkisiyle son bir yılda iki katına çıkan petrol fiyatları da ekleniyor. Tüm bu gelişmeler dünya ekonomisinin kabaran sularının kolay kolay durulmayacağını gösteriyor. Küresel ekonominin bu durumu, çok iyi idrak etmemiz gereken mesajlar barındırıyor. Küresel ekonominin zor bir virajdan geçtiği dönemde, Türkiye dışarıdan ve içeriden aldığı namertçe darbelere rağmen sağlam bir şekilde yürüyüşünü sürdürüyor."





- "Esas sermayemiz dayanışma"

Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmanın Türkiye'ye has olmadığını, küresel bir dalgalanmanın tüm gelişen ekonomileri hedef aldığını vurgulayan Avdagiç, "İş dünyası olarak bugünlerde esas sermayemizin dayanışma olduğunu unutmamamız lazım. Yaşanan dalgalanmaları basiretle değerlendirip, konjonktürel olduğunu hesaba katmalı ve anlık hareketlerden kaçınmalıyız. Elbette son dönemde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler, iş dünyası olarak bizi etkiliyor. Özellikle de KOBİ’leri… Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinde vazife yapan bir ekonomi yönetimimiz var. Ekonomi yönetimimiz gereken tüm önlemleri proaktif şekilde hayata geçiriyor.

Ve Türkiye bölgenin en önemli ekonomik aktörü olmayı sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi döviz kurlarını, Türkiye’nin üzerinde bir terbiye aracı olarak kullananlara, döviz kurlarını Demokles'in kılıcı gibi başımızın üzerinde tutmaya çalışanlara şunu hatırlatmak isteriz. Bize asla diz çöktüremeyeceksiniz. Çünkü artık milli ve yerli bir iş dünyamız var." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin son 16 senede önemli bir dönüşüm yaşadığını, her manada büyük kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

Küresel piyasalardaki olağanüstü dönem göz önüne aldığında, kayda değer bir ekonomik istikrar yakalandığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti.

"Bu iş dünyası için en kıymetli hazinedir. Türkiye’nin son 16 yılda elde ettiği kazanımlar sadece ekonomik sahayla da sınırlı kalmadı. Diplomatik, siyasi ve toplumsal alanlarda da, Türkiye adeta kabuk değiştirdi. Türkiye, özellikle uluslararası ilişkilerde, ekonomideki başarılarla doğru orantılı olarak, etkin bir rol üstlendi."