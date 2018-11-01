"ÖTV ve KDV indirimi otomotiv sektörüne nefes aldıracak"

İSTANBUL (AA) - Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin olarak, "Bu indirimle birlikte pazarın canlanması dolayısıyla artacak satışlar, devletin vergi gelirine de katkı sağlayacaktır." dedi.

Çağdaş, otomotiv sektörüne uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sektöre verilen bu desteğin, ihtiyaçları olan yılın son aylarında gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Binek otomobilde ÖTV'de 15 puanlık indirim ve hafif ticaride KDV'nin yüzde 18'den 1'e düşürülmesinin iç talebe direkt etkisi olacağına işaret eden Çağdaş, otomotiv sektörünün, üretim ve ihracat liderliği ile cari açığın düşürülmesine katkıda bulunan Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu vurguladı.

Çağdaş, şunları kaydetti:

"Bu indirimle birlikte pazarın canlanması dolayısıyla artacak satışlar, devletin vergi gelirine de katkı sağlayacaktır. Yılın son iki ayında tüketiciye de indirim ve kampanya olarak olumlu yansıyacak bu indirim, sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir. Ekonominin yeniden canlanmasına katkıda bulunacak bu indirim, stokların erimesi ile sektöre bir miktar nefes aldıracaktır. Renault olarak ise 2018 yılı için toplam pazar liderlik hedefimizi sürdürüyoruz. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan hükümetimize, otomotiv sektörüne verdikleri destek için teşekkürlerimizi bir borç biliriz."







