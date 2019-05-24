ÖTV artışı öncesi son Koş Koş fırsatı

İSTANBUL(AA) - MediaMarkt, teknolojiseverlere çılgın fırsatlar sunduğu Koş Koş Günleri’nin bir yenisini 24 Mayıs sabahı Türkiye’deki tüm mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de başlattı.

MediMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında bilgisayarlardan cep telefonlarına, aksesuarlardan küçük ev aletlerine kadar onlarca kategoride on binlerce ürün indirime giriyor.

Beklenen ÖTV artışı öncesinde akıllı telefon almak isteyenlere özel fırsatlar ve taksit imkanları sunan MediaMarkt’ın Koş Koş Günleri kapsamında 24-26 Mayıs'ta Apple iPhone 6S 32 GB’ı 2499 TL’den, 27-30 Mayıs'ta Samsung Galaxy A50 64 GB’ı ise 2699 TL’den satılıyor. Ayrıca Denizbank’ın faizsiz kredi fırsatıyla 12 aya varan taksit imkanı da bulunuyor.

MediaMarkt, Koş Koş Günleri’nde indirim uyguladığı ürünlerdeki kategori çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında çay ve kahve makinelerinden ütülere, televizyonlardan bilgisayarlara, elektrikli süpürgelerden mutfak ürünlerine ve aksesuarlara kadar onlarca kategoride on binlerce üründe çok özel indirimler gerçekleştiriliyor.













