Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 21 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 daralarak 440 bin 428 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satış adetleri, bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azalarak 440 bin 428 oldu. 2017 yılının 8 ayında toplam pazarda 555 bin 991 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2018 yılı ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,51 azalarak 344 bin 870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423 bin 198 adet satış gerçekleşmişti.



Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,04 gerileyerek 95 bin 558 oldu. 2017 yılının aynı döneminde 132 bin 793'lük satış olmuştu.











- Ağustosta yüzde 53'lük daralma





Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34 bin 346 adet oldu. 72 bin 536 olan 2017 yılı ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52,65 azaldı.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,85 azalarak 26 bin 976 adet oldu. Geçen yıl ise 54 bin 890 adet satış söz konusuydu.

Hafif ticari araç pazarı 2017 yılının ağustos ayına göre yüzde 58,23 küçülerek 7 bin 370 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 17 bin 646 adet satış yapıldı.





- 114 elektrikli ve 2 bin 858 adet hibrit otomobil satıldı





Ağustos ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 18,5, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 25,7 ve 2000cc üstü otomobillerde

yüzde 22,7 azalış görüldü.

Ağustos ayı sonunda 114 adet elektrikli ve 2 bin 858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en

yüksek paya yüzde 41,12 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 141 bin 806 adet ile sahip oldu.

Ağustos ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,41’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65’e yükseldi. Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,74’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,9 ile 189 bin 374 adet pay alan C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 51 pay ve 175 bin 721 satışla sedan otomobiller oldu.



Ağustosta hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, sıralama, en yüksek satış adedine yüzde 68,78 pay ve 65 bin 721 satışla "Van" tipi araçlar, ardından yüzde 12,26 pay ve 11 bin 712 satışla kamyonetler, yüzde 10,32 pay ve 9 bin 865 satışla pick-up'lar ve yüzde 8,64 pay ve 8 bin 260 satışla minibüsler olarak şekillendi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç pazarında gerçekleştirdiği satış adetleri şöyle:





MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 128 0 128 ASTON MARTIN 8 0 8 AUDI 9.098 0 9.098 BENTLEY 6 0 6 BMW 9.546 0 9.546 CITROEN 6.132 3.319 9.451 DACIA 18.044 2.575 20.619 DS 193 0 193 FERRARI 13 0 13 FIAT 27.600 20.468 48.068 FORD 18.156 29.977 48.133 HONDA 18.415 0 18.415 HYUNDAI 25.151 953 26.104 INFINITI 16 0 16 ISUZU 0 1.475 1.475 IVECO 0 1.036 1.036 JAGUAR 108 0 108 JEEP 1.401 0 1.401 KARSAN 0 593 593 KIA 5.526 1.362 6.888 LAMBORGHINI 2 0 2 LAND ROVER 814 0 814 LEXUS 37 0 37 MASERATI 32 0 32 MAZDA 701 0 701 MERCEDES-BENZ 11.549 5.865 17.414 MINI 759 0 759 MITSUBISHI 224 2.695 2.919 NISSAN 13.703 961 14.664 OPEL 16.087 0 16.087 PEUGEOT 18.165 3.109 21.274 PORSCHE 438 0 438 RENAULT 57.010 6.321 63.331 SEAT 8.255 0 8.255 SKODA 15.155 0 15.155 SMART 22 0 22 SSANGYONG 148 127 275 SUBARU 953 0 953 SUZUKI 1.771 0 1.771 TOYOTA 20.009 2.273 22.282 VOLKSWAGEN 35.747 12.449 48.196 VOLVO 3.748 0 3.748 TOPLAM: 344.870 95.558 440.428



