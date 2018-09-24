Otomobile ödenen ÖTV'de 17 bin TL'ye kadar düşüş olacak

İSTANBUL (AA) - Otomotiv sektörünü canlandırması amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinde yapılan düzenleme, yeni otomobil alımlarında ödenecek ÖTV'lere 2 bin 300 lira ile 17 bin lira arasında düşüş olarak yansıyacak.

Otomobilde "vergi yükü"nü düşüren ÖTV matrah limitlerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Bu grupta ÖTV matrahı 70 bin liradan az otomobiller için yüzde 45, 70 bin ila 120 bin lira arasında olanlar için yüzde 50 ve 120 bin liranın üzerindekiler için yüzde 60 olarak uygulanacak.

Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 57 bin liradan 85 bin liraya, üst limiti 91 bin liradan 135 bin liraya yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1800-2000 cc arasında olan binek otomobillerde de ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarıldı. Öte yandan motor sindir hacmi 2000 cc'yi geçen binek otomobillerde ise elektrik motoru 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2500 cc'yi geçmeyenlerde 114 bin lira olan ÖTV matrahı 170 bin lira düzeyinde belirlendi.

Söz konusu düzenleme sonrası, motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar araçların 70 bin liraya kadarki ÖTV matrahı 3 bin 500 lira azalacak. 1600 cc'ye kadar olan araçlarda, ÖTV matrahı 80 bin lira ile 120 bin TL arasında olanlarda azalış 9 bin lira ile 12 bin lira arasında değişecek.

1600-2000 cc arası araçlarda da 57 bin ile 85 bin arası ÖTV matrahında, fark 2 bin 850 lira ile 4 bin 250 lira arasında değişecek. Bu grupta 91 bin ile 170 bin lira arasında ÖTV matrahı bulunan araçlarda fark 9 bin 100 ile 13 bin 500 arasında olacak.

ÖTV matrahı, 114 bin lira ile 170 bin lira arasında olan 2000 cc üzerindeki araçlarda 11 bin 400 lira ile 17 bin arasında düşüş gerçekleşecek.

"Beklentilerin çok ötesinde fayda sağlayacak"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk Cağdaş da otomotiv sektörünün, gerçekleştirdiği üretim, ihracat ve gayrisafi milli hasıla geliriyle Türkiye'nin can damarı sektörlerinin başında geldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Son 2 ayda yüzde 50'nin üzerinde daralma görülen otomotiv sektörünü yeniden canlandırmak için satışların en yoğun olduğu son çeyrekte alınan bu kararı tam zamanında müdahaleyle sektörün ihtiyaç duyduğu bir can suyu olarak görüyoruz. Hükümetimize sektörümüze verdikleri bu önemli destek için teşekkürü bir borç biliriz. Türkiye'de pazar artık belirli bir olgunluğa ulaştı. 800 bin ile 1 milyon arasında araç satılıyor. Otomotiv sektörü, talebin, ekonomik gidişatın, ekonomik iklimin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Durum böyleyken alınan bu karar kısa, uzun ve orta vadede sektörün oyuncuları ve tüketici için beklentilerin çok ötesinde fayda sağlayacaktır."



"Sektöre doğrudan katkısı olacak"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt da ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesini olumlu bir yaklaşım olarak gördüklerini belirterek, sektöre doğrudan katkısı olacağını söyledi.

Kurlara baktıklarında yılbaşından bu yana yüzde 70'lik bir artış yaşandığını ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Henüz bu artış stoklardan dolayı otomobil fiyatlarına bire bir yansımadı. ÖTV baremlerinde ise ortalama yüzde 48-50 gibi bir güncelleme söz konusu. Bu anlamda, kur artışının gerisinde kalmış olsa da yine de olumlu katkısı olacaktır. Önümüzdeki aylarda eski kur maliyetli stokların eriyip yeni araçların gelmesiyle, fiyat artışları söz konusu olacaktır. Bununla birlikte faizlerin yüksekliği de tüketiciyi hala düşündürüyor. Bunun yanında, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Hurda Teşviki ve engelliler için matrahlarda bir değişim olmadı. Bu değişim olursa bunun yansımaları da olumlu olacaktır. Yeni düzenleme anahtar teslim fiyatlarda yüzde 3,3-6,2 aralığında bir avantaj sağlıyor. Yeni ÖTV düzenlemesinin kalan dönemde otomobil satışlarını pozitif olarak yüzde 5-10 arasında etkileyeceğini düşünüyoruz."



"ÖTV matrah limitleri değişikliğinden memnuniyet duyuyoruz"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektöre ilişkin teşvik ve düzenleme beklentilerini bir süredir dile getirdiklerini, bunlardan ilkinin hayata geçirildiğini söyledi.



ÖTV matrah limitleri değişikliğinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Şahsuvaroğlu, düzenleme ile araç fiyatlarında 4 bin ila 14 bin lira arasında bir gerileme olacağını kaydetti.

Şahsuvaroğlu, otomotiv sektörünü canlandırması için yapılacak düzenlemelerin 3 bacağı olduğunu vurgulayarak, "Bunlardan ilki olan ÖTV matrah artışı için yetkililere teşekkür ediyoruz. Ancak bu düzenlemenin piyasalarda karşılık bulması ve sektörde işlerin yavaş yavaş toparlaması için hurda teşvikinin artırılması ve bankaların finansman tarafına destek çıkması da gerek." dedi.

Bankaların, hem perakendeciyi hem de yetkili satıcıları finanse etmesi gerektiğini belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Bankalar sektöre kredi vermekten ciddi manada imtina ediyor. Kredi ret oranları otomotiv perakendeciliğinde tarihinin en yüksek seviyesine geldi. Her 10 başvurudan 7'si reddediliyor. Bunca yıl otomotiv sektörü perakende finansmanının en büyük sağlayıcısı konumundaydı. Bugün bankalar bu işi fonlamayı ciddi manada bırakmış vaziyette. Dolayısıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) vasıtasıyla bankaların ellerini taşın altına koyması lazım. Sayın Mehmet Ali Akben çok yapıcı bir başkan, düzenlemelerin BDDK'yı da işin içine alarak bize katkı vermesini istiyoruz."

Türkiye otomotiv pazarı büyüklüğünün geçen yıl 985 bin olduğunu anımsatan Şahsuvaroğlu, "Bu yıl 600-625 bin bandında olan otomotiv pazarı, gelecek yıl için en iyimser verilere baktığımızda 400-450 bin bandını gösteriyor." diye konuştu.

Tablolar

Motor silindir hacmine göre eski ve yeni ÖTV matrahları ile bunlara ilişkin ÖTV oranları şöyle:

Motor Silindir HacmiÖTV MatrahıÖTV OranıYeniEski1600 cc'ye kadar70.000 TL'ye kadar46.000 TL'ye kadar4570.000-120.000 TL arası46.000-80.000 TL arası50120.000 TL ve üzeri80.000 TL ve üzeri601600-2000 cc85.000 TL'ye kadar57.000 TL ve altı4585.000-135.000 TL arası57.000-91.000 TL ve arası50135.000 TL üzeri91.000 TL ve üzeri602000 cc ve üzeri170.000 TL'ye kadar114.000 TL ve altı100170.000 TL ve üzeri114.000 TL ve üzeri110

ÖTV matrahlarındaki değişiklik sonucu, motor silindir hacimlerine göre çeşitli matrah grupları bazında hesaplanan ÖTV düşüş miktarları şöyle:





ÖTV MatrahıEski ÖTV bedeliYeni ÖTV bedeliÖTV farkı1600 cc'ye kadar46.000 - 70.000 arası23.000-35.00020.700-31.5002.300-3.5001600 cc'ye kadar80.000 - 120.00048.000-72.00040.000-60.0008.000-12.0001600-2000 cc arası57.000-85.00028.500-42.50025.650-38.2502.850-4.2501600-2000 cc arası91.000-135.00054.600-81.00045.500-67.5009.100-13.5002000 cc ve üzeri114.000-170.000125.400-187.000114.000-170.00011.400-17.000



Muhabir: BELGİN YAKIŞAN MUTLU