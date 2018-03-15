Otokoç ve Avis'ten Yunanistan'da önemli satın alma

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv ve Avis Budget Group, Yunanistan'ın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Olympic Commercial and Tourism Enterprise SA'yı satın aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Otokoç ve Avis Budget Group, uluslararası pazarlarda büyüme stratejisine uygun olarak yatırımlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Yunanistan'da Avis, Budget ve Payless lisansları ile kısa ve uzun dönem araç kiralama faaliyetinde bulunan Olympic, Otokoç ve Avis Budget Group ortak girişim ile satın alındı. Ortak girişim şirketinin hisselerinin sahiplik payı yüzde 80 Otokoç, yüzde 20 ise Avis Budget Group'tan oluşurken, Olympic 2017 yılsonu itibariyle 32 bin adetlik araç parkına sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin ve Koç Topluluğu'nun ilk otomotiv şirketi olan Otokoç, 90'ıncı yılında gerçekleştirdiği bu satın almayla, Türkiye ile birlikte 9 ülkede 80 bin adetlik araç filosuna ulaştı. Koç Topluluğu olarak tüm işlerimizde hem ülkemizde, hem de yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz. Avis Budget Group ile yaptığımız yatırım ortaklığı, uluslararası büyüme stratejimizi destekleyen adımlardan biri oldu. Aktif büyüklüğü 455 milyon avro olan bu operasyon ile Yunanistan'da çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Koç Topluluğu'nun birçok yabancı şirketle güvene ve uzun yıllara dayanan ortak yatırımları bulunuyor. Yabancı ortaklı bu yatırımların arasına 45 yıllık iş ortağımız olan Avis Budget Group'u da eklemekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte satın aldığımız bu yapıyı otomotiv ve araç kiralama tecrübemizle büyüteceğimize inanıyoruz."

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, yurt dışında büyüme stratejileri kapsamında son yıllarda hızlı bir büyüme dönemi geçirdiklerini belirterek, son sekiz yılda her yıl yeni bir ülkede faaliyet göstermeye başladıklarını anımsattı.

"Günlük araç kiralama sektöründe sağlıklı büyümesini sürdüren, uzun dönem araç kiralama pazarında da ülke ekonomisinin tekrar canlanmasıyla yükselişe geçmeye başlayan Yunanistan da sekizinci ülke yatırımımız oldu." diyen Özdemir, "Olympic şirketinin kaliteli ve donanımlı insan kaynağı ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimi bulunuyor. Bu yatırım ile birbirimize katacağımız önemli değerler ve fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Otokoç olarak, bundan sonraki yıllarda da yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla ulaşım çözümleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avis Budget Group Başkanı ve CEO’su Larry De Shon ise, "Yıllardır iş ortağımız olan Koç Grubu ile Yunanistan'daki Avis, Budget ve Payless markalarının faaliyetlerini sürdürebilmek adına bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Yeni ortaklığımızda birlikte müşteri deneyimini geliştirerek, gelirlerimizi ve operasyonel verimliliğimizi arttıracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.