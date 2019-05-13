İSTANBUL (AA) - Otokoç 2.El, ikinci el araçların alım ve satımlarını online açık artırma yoluyla gerçekleştirmeye imkan sunan çözüm noktası "otokocihale.com" sitesini hizmete sundu.

Otokoç'tan yapılan açıklamaya göre, "www.otokocihale.com", her tür marka ve modelde ikinci el araçları en güvenilir ve avantajlı koşullarla ihale yöntemiyle alıcılara sunuyor.

Kullanıcı dostu sistemde, tüm araçların ekspertizleri üç boyutlu olarak görüntülenebiliyor ve araçlarla ilgili tüm detaylara kolayca ulaşılabiliyor.

İlk olarak kurumsal müşteriler için hizmete başlayan ikinci elde güven noktası "otokocihale.com", çok yakın sürede bireysel müşterileri için de hizmet vermeye başlayacak.

Otokoç 2. El "otokocihale.com" kullanıcıları için açılışa özel, mayıs sonuna kadar sürecek noter masrafsız kampanya sunuyor.



