Otokar'ın kurumsal yönetim notu yükseldi

İSTANBUL (AA) - Otokar'ın geçen yıl 9,33 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,35'e yükseltildi.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Otokar'ın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerini yürüten Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri'nin değerlendirmesi sonucu geçen yıl 9,33 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,35'e yükseltildi.



Mart 2018 itibarıyla açıklanan notun geçen yıla göre artışında Otokar'ın kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli olarak yürütmekteki istekliliği ve bu doğrultuda bir önceki döneme göre gerçekleştirdiği iyileştirmeler etkili oldu. SPK'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme AŞ tarafından yapılan değerlendirme 10 üzerinden gerçekleştiriliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın, ortakları ve yatırımcılarının kazançlarını artırmayı hedefleyen bir şirket olduğunu, bunu da ortaklara, yatırımcılara ve hissedarlara karşı sorumluluklarını yerine getirerek başardıklarını kaydetti.



Otokar’ın Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ni oluşturan öncü şirketlerden biri olduğunu anımsatan Görgüç şunları kaydetti:

"Tasarladığı, kendi teknolojisiyle ürettiği araçları dünyada beş kıtada, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 60’tan fazla ülkede kullanıcılarıyla buluşturan Otokar olarak tüketicide oluşturduğumuz güveni, bağlılığı korumak ve yükseltmek, başarımızı sürdürülebilir kılmak için kurumsal yönetimi son derece önemsiyoruz. Tüm faaliyetlerimizde insana, kanunlara ve doğaya saygılı bir kurum olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz tüm çalışmaları paydaşlarımız için yararlar üretecek şekilde kurguluyor, şeffaflıkla gelişmeleri paylaşıyoruz."





Uluslararası standartlarda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk şehirlerarası otobüs üretimi, Türkiye’nin ilk taktik tekerlekli zırhlı aracı, ilk zırhlı araç ihracatı, ilk özgün 8x8 muharebe aracı üretimi, Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü gibi pek çok farklı yeniliğe imza atan ve 2017 yılında ihracat çalışmalarını teknoloji transferi ile genişleten Otokar, 15 Mart’ta yapılan Olağan Genel Kurulu'nda ortaklara temettü dağıtılmasına karar verdi. Otokar'ın Genel Kurulu toplantısında alınan karara göre 2017 yılı karından toplam 70 milyon TL tutarında temettü dağıtacak. Temettü dağıtımına bugün başlanacak.

