Otokar, TULPAR Hafif Tank'ı ilk kez Paris'te sergiliyor

İSTANBUL (AA) - Otokar, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Eurosatory 2018'de TULPAR Hafif Tank'ı ilk kez sergiliyor.

Otokar'ın açıklamasına göre, şirketin standında ayrıca özgün tasarımı olan ve Türk mühendislerce Türk işçisinin emeği ile üretilen, geniş ürün gamından, üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra balistik ve mayın korumasına sahip ARMA, COBRA II, KAYA II, COBRA zırhlı araçlarını ve kule sistemlerini de tanıtılıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, bu yıl da Eurosatory fuarına katılmaktan mutlu olduklarını belirterek, zırhlı araçlar ve özellikle ana muharebe tankı tasarlama ve geliştime konusundaki deneyimlerini yeni ürünlere taşıdıklarını bildirdi.

Görgüç, şu ifadeleri kullandı:

"Modern ordularda keşif ve ateş destek aracı olarak etkin görev alan hafif ağırlık sınıfı tanklar; değişen muharebe koşulları ve farklılaşan tehditleri dikkate aldığımızda, sektörde artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki müşterilerimizin isterlerinden yola çıkarak, deneyimimizi, mühendislik kabiliyetlerimiz ve Ar-Ge imkanlarımızla birleştirdik ve ilk kez Paris'te sergilediğimiz TULPAR Hafif Tankı'nı da bu eğilimi gözönünde bulundurarak geliştirdik."

Görgüç, gelecek dönemde hafif tankların ordu envanterlerinde daha sıklıkla görüleceğine inandıklarını bildirdi.





- "Hedef ihracat pazarları"





Görgüç, Otokar olarak 4x4, 6x6, 8x8 tekerlekli zırhlı araçlardan paletli zırhlı araçlara kadar farklı tip ve versiyonlarda araç ve kule sistemleri ürettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni aracımız TULPAR Hafif Tank'ın öncelikli hedefi ihracat pazarları. Bu hedefimizde de başarılı olacağımıza inanıyorum. Otokar global pazarlarda Türkiye’nin milli tankını tasarlamış, geliştirmiş ve başarı ile kalifiye etmiş yetkin bir üretici olarak tanınıyor. Yeni alımlarda en büyük referansımız ise 4 kıtada 30’dan fazla ülkede kullanılan zırhlı araçlarımız oluyor. Özellikle hafif tank sınıfında ihtiyaç ve talebi olan ülkelerle temas halindeyiz."

Görgüç, Eurosatory'nin sektörün en önemli fuarlarından biri olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin ilk zırhlı aracını ihraç etmeye karar verdiklerinde de ilk duraklarının Eurosatory Fuarı olduğunu anımsattı.